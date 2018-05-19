Vikingler dizisinin ‘Kral Ragnar’ı Avustralyalı Travis Fimmel ile geçtiğimiz ay görüntülenen Tuba Ünsal, c

HT Magazin'in haberine göre, Cannes Film Festivali’ne katıldığını ve temasları sonucu Hollywood’da bazı görüşmeler yapacağını belirten oyuncu, gelişmenin Fimmel ile alakası olmadığını söyledi. Ünsal, boşanacağı haberlerini ise “Cevap vermesem daha iyi” diyerek geçiştirdi.