6 | 13

Şu an için gözlerinizin içine bakarak ‘ayrılık var’ ya da ‘yok’ diyemem. Benim bazı sorunlarım var. Ama Mirgün’e âşığım, o yüzden bir şeyleri kurtarmak için çabalıyorum. Ayrılsak da arkadaş kalırız"