2018 Akdeniz Oyunları'nda karate branşında Türkiye'yi temsil eden sporculardan Tuba Yakan, kadınlar kumite 55 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gününde, karate dalındaki kadınlar kumite 55 kilo ve erkekler kumite 60 kilo müsabakaları sona erdi.

Tuba Yakan, Karadağlı Ana Draskovic'i 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Eray Şamdan ise Makedon Emil Pavlov ile karşılaştığı 3'üncülük maçını 3-1 kazandı ve bronz madalyaya uzandı.



