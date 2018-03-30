TÜBİTAK destekli patlama oranı yüksek mısır

BATEM koordinatörlüğünde, TÜBİTAK destekli "Cin Mısırında Adaptasyon Yeteneği Yüksek, Kaliteli, Verimli, Yerli Hat ve Çeşitlerin Geliştirilmesi" isimli proje hayata geçirildi.
Üniversite ve diğer kurumlar ile özel sektör firmalarının da destek verdiği proje çalışmaları 3 yılda tamamlanırken, yeni cin mısırını geliştirmek için klasik ve biyoteknolojik yöntemler kullanıldı.
Yerli cin mısır tohumu açığının azaltılmasına destek olması için hibrit çeşit ve hatlar geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, vitamin ve mineral bakımından besleyici, protein değeri yüksek, düşük kalorili, kurak bölgelerde de üretimi yapılabilecek, patlama oranı yüksek cin mısırı geliştirildi.
Antalya, Isparta, İzmir, Samsun ve Amasya lokasyonlarında yapılan yoğun çalışmalar sonucunda geliştiren tür, tescil edilerek üreticilere sunulacak.
BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziraat fakültelerinin, tarla bitkileri bölümüyle uzun yıllardır mısır üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.
Ünlü, cin mısırının, daha çok tüketime yönelik çerezlik ürün olduğunu belirterek, son 15 yıla kadar Türkiye'nin cin mısırında yerli üretimi olmadığını, ancak enstitü olarak daha önce 3 tür cin mısırı geliştirdiklerini anlattı.
Türkiye'de yeterli düzeyde mısır üretiminin yapıldığını aktaran Ünlü, şunları kaydetti:
"Enstitümüz uzun yıllardır çalışıyor, üç ürünümüz 15 yılda ortaya çıktı. TÜBİTAK destekli projemiz için farklı kurum ve üniversiteler bir araya gelerek, verim ve kalite özellikleri daha iyi olan tür için çalıştık. Son yıllarda üç beş yıldır kuraklık, su stresi konularını konuşuyoruz. Kuraklığa dayanıklı farklı bölgelerde yetişebilecek çeşitler elde etmeye çalıştık. Çalışma kapsamında çıkan çeşitleri, sektöre devrederek daha iyi çeşitleri piyasaya sunmaya hedefliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz cin mısırı çeşidini, tescile sunacağız. Proje nisan ayında bitiyor."
"Patlama oranı da yüksek"
GDO'nun çok tartışılan bir konu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"GDO, Türkiye'de yasak. Mısırda özellikle geliştirdiğimiz çeşitlerde asla GDO'lu ürünler yok. Yerli, ülkemizin tüketimine açacağız. Henüz ismini dahi koymadık, tescil ettirince cin mısırına isim belirleyeceğiz. Bu çeşit, daha önce geliştirdiğimiz çeşitlerden daha verimli, kalite özellikleri daha iyi, proteini, patlama oranı yüksek, kurak bölgelerde de üretilebilecek."
Türkiye'nin yıllık 6,4 milyon ton mısır üretimi olduğunu ifade eden Ünlü, yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Ünlü, "Türkiye'de resmi olarak 13 çeşit patlayan cin mısırı var. Bunun 3'ü BATEM'e ait, yani kamunun. 10 çeşit yurt dışı kökenli olduğu için firmalar telif hakkı ödüyor. Yeni geliştirdiğimiz çeşit, yerli ve milli. Minerali, proteini yüksek, diyet ürünü, kurak bölgelerde de üretilebilecek." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.