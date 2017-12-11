TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, tamamen yerli üretim olan ilk milli radar sisteminin Gaziantep Havalimanı'na kurulacağını bildirdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, hava trafik kontrol hizmetlerinde, hava araçlarının pozisyonlarını (mesafe, yön ve yükseklik) tespit ederek, trafik kontrolörlerinin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine imkan tanıyan radar sistemlerinin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Bu sistemlerin havacılıkta çok büyük bir önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, bu ihtiyaçların milli imkanlar dahilinde TÜBİTAK ile yapılacak çalışmalarla karşılanması amacıyla KUŞRAD Ar-Ge Projesi kapsamında "Milli Gözetim Radarı"nın (MGR) geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

MGR'nin kabul çalışmaları tamamlanmıştır. MGR'nin yeni bir projeyle geliştirilerek hem yedekli olarak çalışabilmesi hem de Mode-S SSR özelliklerine sahip yeni bir radar sistemine sahip olunabilmesi amacıyla MGR/Mode-S Ar-Ge Proje çalışmalarına da başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak yedekli yapıya kavuşturulmuş radar sistemi tesis edilecektir. Akabinde TÜBİTAK tarafından geliştirilecek olan Mode-S SSR radar sistemi MGR radar sistemine entegre edilecektir. Her iki radar sistemi Gaziantep Havalimanı'na tesis ettirilecek olan Yaklaşma Kontrol Sistemi'ne entegre edilerek, hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacaktır.

TÜBİTAK ve HAVELSAN Teknoloji Radar Sistemleri'nin tamamen milli imkanlarla üretileceğini vurgulayan Erdoğan, sistemin ilk kez Gaziantep Havalimanı'na kurulacağını dile getirdi.

Teknolojiyle ilgili Türkiye'de atılan tüm adımları yerinde takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizde ilk milli radarı kuruyoruz, bu çok önemli. Bu teknolojinin Türkiye'ye kazandırılmış olmasının müjdesini veriyorum. Havaalanlarımızı artık milli radarlarla kontrol edeceğiz. Bu büyük bir adım. Daha önce hep yurt dışından getirilen sistemler kullanılıyordu. Hava trafik kontrol hizmetlerinin kullanımında olacak. Sistemin çalışmaları yürüyor, birkaç ay içinde devreye girmiş olacak." şeklinde konuştu.

MGR HAKKINDA

MGR, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte geliştirilmiştir. Sivil veya askeri hava trafik kontrolü ve yağış durumu belirleme amacıyla gerçeklenen bu temel gözetleme radar (PSR) sistemi bir S-bant Doppler katı hal darbe radarıdır. Sistem ICAO ve EUROCONTROL tavsiye ve standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Eşevreli ileri sayısal işaret işleme yöntemleri ile farklı hava koşullarında 60 deniz mili menzilde hava taşıtlarının tespiti ve takibi gerçekleştirilmektedir. Bu sistemde yüksek/alçak hüzme seçimi, hassas zaman kontrolü (STC) uygulaması, adaptif kargaşa haritası ve Doppler süzgeçleri ile hareketli hedef tespiti (MTD) ve kargaşa azaltma işlemleri gerçekleştirilmekte, aynı anda 1000’e kadar hedefin takibi yapılabilmektedir. Ayrıca, sistemdeki yağış kanalı ile 1,4°’ye 0,95 deniz mili çözünürlükte 6 kademeli yağış şiddeti bilgisi ve yağış bölgelerinin 2 boyutlu konumu elde edilebilmektedir. Sistem NTIA tarafından belirlenen sınırlara uygun temiz bir spektrum çıkışına sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- S-bant katı hal Doppler darbe radarı

- Eşevreli sinyal işleme

- Darbe sıkıştırma (Nonlinear FM)

- PRI/PRF Staggering

- Frekans Staggering

- Doppler filtre bankası ve MTI

- Yağış durumu kanalı (6 seviye yağış durumu raporlama)

- Anten hüzmesi modified cosecant squared 45° dikey (alçak ve yüksek hüzme), 1,45° yatay

- Dairesel ve doğrusal polarizasyon

- Anten dönüş hızı >= 12 rpm

- Menzil: 60 nmi

- Menzil çözünürlüğü < 200 m

- Güç >=18 k W tepe

- PRF çoklu PRF (830 Hz ortalama)

- Doppler işleme > 4 bank Doppler filtreleme

- Hedef takip hız aralığı 60-300 m/s

- Maksimum hedef sayısı 1000

- Yağış kanalı çözünürlüğü 1,4°-0,95 nmi/6 seviye yağış bilgisi

- Arayüz PPI ve bakım-konfigürasyon konsolu

- Sistem arayüzü EUROCONTROL ASTERIX CAT240 video, CAT34 Service Messages, ASTERIX CAT48 Plot/Track

YETENEKLER

- Hava hedeflerinin tespit ve takibi

- Yağış şiddetinin ve yağış bölgelerinin tespiti

- Kullanıcı dostu görsel arayüz tasarımı

- Statik (yer) kargaşa azaltma

- Radar uzaktan kumanda ve izleme

- Video kayıt ve yeniden oynatma

- ASTERIX formatında çıktıları raporlama

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