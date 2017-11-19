Tudor'a güven kalmadı

Başakşehir yenilgisi Galatasaray’da büyük bir kriz yaratırken, görüntüler sezon başına döndü.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Sarı-Kırmızılı taraftarlar, maçın faturasını Tudor’a kesip hocayı Başkan’a şikayet etti. Eşiyle birlikte stada gelen Özbek, mücadelenin ilk yarısını şeref tribününde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’la birlikte izledi. Özbek, ikinci yarı locaya eşinin yanına geçti. Gümüşdağ, maçtan sonra eşiyle stattan ayrılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e arabasına kadar eşlik etti. Bu sırada Özbek’i gören bir grup taraftar, arabasına binerken arkasından “Yeter artık, bıktık. Bu Tudor’u gönder başkan” diye bağırdı.



YİNE TERİM SESLERİ

Başkan Dursun Özbek’in de Tudor’a inancının yavaş yavaş kaybolmaya başladığı öğrenildi. Beşiktaş maçı, Tudor’un son şansı olarak görülüyor. Hırvat hocanın biletinin kesilmesi halinde yerine Fatih Terim’in getirilebileceği konuşuluyor.