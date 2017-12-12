Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, amaçlarının üst tura çıkmak olduğunu ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Tabii ki buradaki amacımız üst tura çıkmaktı, son 16'ya kalabilmekti. O yüzden bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Diğer taraftan genç arkadaşlarımıza bugün oynama fırsatıydı bu maç. Alt yapıdan gelen arkadaşlarımızda oynama fırsatı oldu. O yüzden onlar için de mutluyum" dedi.



Bir basın mensubunun Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisinden ve Galatasaray camiasından özür dilediğini hatırlatması üzerine Tudor, "Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Igor Tudor - Galatasaray

Sivas Belediyespor