Fırtına gibi başladığı Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle karşılaşınca durulan Galatasaray’ın ilginç bir istatistiği göze çarpıyor.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon başına geçtiği Sarı-Kırmızılı takımla henüz bir ‘büyük maç’ kazanamadığı için eleştirilen teknik direktör İgor Tudor, buna rağmen bir sonraki hafta oynanan maçlarda takımını sahaya oldukça moralli olarak çıkarıp istediğini aldı.

Geçen sezon Tudor’la çıktığı Beşiktaş maçını kaybettikten sonra Antalya deplasmanından 3 puanla dönen Cimbom, Trabzon mağlubiyetinden sonra da Adana’yı 4-0’la geçmişti. Cimbom, üst üste puan kaybettiği Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarının ardından da Bursa’ya deplasmanda 5 gol atmıştı.

YIKILMADIM AYAKTAYIM!

Bu sezon geride kalan 14 haftada aynı rakipleriyle birer defa karşılaşıp hiçbirinde galibiyet alamayan Cimbom, buna rağmen ertesi haftalarda yine gülmeyi başardı. 5 puan bıraktığı Fenerbahçe ve Trabzon maçlarının ardından Gençlerbirliği’ni 5-1’le geçen Aslan, Başakşehir hezimetinin yaralarını da Alanya maçıyla sardı. Geçen hafta Beşiktaş’a 3-0 kaybeden Galatasaray, bugün evinde ağırlayacağı Akhisar maçında moral bulmaya çalışacak.

YASİN 11'E DÖNÜYOR!

Bu sezon 11’de çıktığı Alanya maçında 1 gol ve 1 asist yaparak galibiyette başrolü oynayan Yasin Öztekin, bugünkü Akhisar maçına ilk tertibe dönüyor. Beşiktaş derbisinde yedek soyundurduğu 30 yaşındaki oyuncusunun yerine Rodrigues’e 11’de şans veren Tudor’un, bu hafta tam tersini yaparak, skor üretkenliği açısından Yasin’e formayı vereceği öğrenildi.