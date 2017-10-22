Tudor, Belhanda'ya güveniyor!

Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden G.Saray’da sezonun ilk önemli sınavı geldi, çattı...
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre 8 puan fark attığı F.Bahçe’yi bugün 19.30’da TT Stadı’nda ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör İgor Tudor, şimdiden dev maçı defalarca kafasında oynadı. 90 dakika boyunca yaşanacak her türlü senaryoyu gözden geçiren Hırvat teknik adamın en çok bel bağladığı oyuncusu ise Younes Belhanda... F.Bahçe’nin sahada en çok gol makinası Bafetimbi Gomis’i durdurmak için önlem alacağını bilen Tudor’un, geriden gelen oyuncuların rakip savunmada daha fazla boşluk bulabileceği görüşünde olduğu öğrenildi. Bu nedenle de 10 numarasına büyük görev düşeceğini düşünen genç antrenörün, idmanlarda yakından ilgilendiği Belhanda’ya her fırsatta ileriye çıkarak gol araması gerektiği konusunda direktiflerde bulunduğu bildirildi.
''KULAKLARINIZI TIKAYIN''
Öğrencilerini büyük bir disiplinle derbiye hazırlayan Igor Tudor, dev maçta kendilerinin favori gösterilmesi konusunda rahatsızlık duyuyor... Oyuncularını 8 puanlık farkı bir kenara bırakarak sahaya çıkmaları gerektiği konusunda uyaran Tudor’un, “Kamuoyunda oluşan ‘Favori G.Saray’ değerlendirmelerine kulaklarınızı tıkayın... Derbilerde favori yoktur. Her zamanki oyununuzu oynayın ve asla disiplini elden bırakmayın” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
3’LÜ SAVUNMAYI DENEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un dün yapılan son idmanda 3’lü savunmayı denediği ve Fenerbahçe karşısında defansı bu şekilde kurabileceği öğrenildi. Hırvat hoca, hem sol bek hem de stoper oynayabilen Denayer’e şans verip Belçikalı oyuncudan bir bek gibi hücumlara destek vermesini hem de savunmada atakları kesmesini isteyecek. Kesin kararını maç saatinde verecek olan Tudor’un sezon başından beri uyguladığı sistemi bozmayıp maça Linnes’le başlayabileceği de ifade edildi.
- Igor Tudor - Younes Belhanda
- galatasaray
- fenerbahçe
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