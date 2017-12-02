Tudor Beşiktaş derbisinde Belhanda'ya güveniyor

Aslan’ın teknik patronu Tudor, derbi öncesinde özel görüştüğü Belhanda’ya güven aşıladı. Performansı nedeniyle sık sık eleştirilen 10 numarasına sahip çıkan genç hoca, “Bu derbide sana çok iş düşecek. Sahaya çık ve Belhanda’nın kim olduğunu göster. Sana güveniyorum” diye konuştu. Belhanda’dan takıma liderlik yapmasını isteyen Tudor, Gomis’e daha yakın oynamasını ve şutlarla Beşiktaş kalesini yoklamasını tembihledi. Cezayirli oyuncu, ligde 1 gol atıp, 5 de asist yaptı.

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Younès Belhanda