Tudor, Beşiktaş'ı yıkacak planı yaptı

Başakşehir karşısında alınan mağlubiyetin ardından Alanya’yı yenerek nefes alan Galatasaray’da teknik direktör İgor Tudor, Beşiktaş karşısında iyi bir sonuç alarak hem kendisine yönelik eleştirilere yanıt vermek istiyor hem de takımının şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelmesini hedefliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; bu kapsamda yardımcılarıyla birlikte derbi çalışmalarına başlayan Hırvat teknik adam, öncelikle Kartal’ın güçlü yanlarını masaya yatırdı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde kanat organizasyonlarını en iyi uygulayan takımlardan biri olan Kartal’ın bu gücüne dikkat çeken Tudor, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel’in durdurmak için planlarını yaptı.

''Q7’YE ORTA İMKANI VERME''

Latovlevici’nin sakat olması nedeniyle sol bekte Martin Linnes’i oynatacak olan Tudor, Norveçli bekten Quaresma’yı ezberlemesini istedi. Hırvat öğrencisine, terse atılan uzun toplarla geniş alanlar bulabilen Q7’ye orta imkanı vermemesini söylerken; Linnes de Portekizli yıldıza özel olarak hazırlanıyor. Kartal’ın bir diğer silahı olan Babel’i savunma görevi ise Mariano ve cezası sona eren Feghouli’de... Quaresma’ya oranla savunmaya daha fazla yardım yapan Hollandalı oyuncunun özellikle içe kat ettiği anlarda ciddi tehlikeler yarattığını vurgulayan İgor, Feghouli’den sık sık geriye gelerek Babel’in karşısında bir savunma bloğu oluşturmasını istedi.

CENK NEREYE MAİCON ORAYA

Kartal’ın bu sezon parlayan yıldızı olan Cenk Tosun’un ise Maicon’un sorumluluğumda... Aslan’ın Brezilyalı oyuncu, milli golcünün adeta gölgesi olacak. Hava toplarında ligin en iyi stoperlerinden biri olan Maicon, uzun paslarda topu göğüsüyle kontrol edip arkadaşlarına servis yapan Cenk’i bu imkanı vermeyecek. Sambacı’ya Tosun’u adım adım takip etmesini söyleyen Tudor, Maicon’dan ilk toplara müdahale etmesini istedi.

10'LARIN LİDERİ BELHANDA!

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, Süper Lig’de aynı mevkide görev yaptığı oyunculardan istatistik olarak açık ara önde bulunuyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan Aslan’ın sezon başında Dinamo Kiev’den aldığı Belhanda, kısa sürede farkını ortaya koydu. Bu sezon cezası nedeniyle sadece bir maç kaçıran Belhanda, Sarı-kırmızılı forma ile oynadığı 12 lig maçında toplam 35 kez kilit pas yapmayı başardı. Faslı oyuncunun en yakın takip- çisi ise 18 kez ile Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca...

ÇALIMDA DA ZİRVEDE

Skora yaptığı katkı bakımından ise ikinci sırada yer alan Belhanda, 1 gol, 5 asistle toplam 6 kez skora katkı verdi. Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla, 4 gol, 3 asist ile bu alanda zirvede bulunurken, Beşiktaşlı Talisca ise 3 gol 3 asist kaydetmeyi başardı. Sarı-Kırmızılı ekibin liderlik koltuğunda oturmasında en büyük pay sahiplerinden olan Belhanda, adam geçme(38 kez), toplam pas (519) ve top çalmada (2 kez) da diğer rakiplerinin önünde bulunuyor.

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