Tudor'dan Beşiktaş maçı öncesi uyarı

Süper Lig’e fırtına gibi bir giriş yaptıktan sonra övgüler yağdırılan Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, 5-1’lik M.Başakşehir yenilgisinin ardından zor günler geçiriyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre kamuoyunda oluşan ‘kovulsun’ baskısının ardından önceki gün Florya’da başkan Dursun Özbek’ten ‘ Beşiktaş son şansın’ ultimatomunu alan Hırvat teknik adam, ipleri daha da sıkı tutmaya başladı. Tesislerde futbolcularına adeta nefes aldırmayan genç antrenör, idmanlardaki disiplin seviyesini de üst seviyeye çekti. Takımının iç sahada taraftarın da desteğiyle coşkulu futbol oynadığını ancak deplasmanlara bu oyunun yansıtılmadığından şikayetçi olan Tudor’un, artık hata istemediğini öğrencilerine her fırsatta vurguladığı öğrenildi.
"BEŞİKTAŞ’I DEĞİL ALANYA’YI DÜŞÜNÜN"
Beşiktaş derbisi son şansı olarak gözükse de Alanya karşısında alınacak kötü bir sonuçla koltuğundan daha erken olabileceği konuşulan İgor Tudor, oyuncularının beynini yıkıyor. Beşiktaş derbisinden önce Alanya karşılaşmasını düşünmeleri gerektiğini öğrencilerine aktaran Hırvat hocanın, “Maç maç ilerlemeliyiz. Hiçbir rakibimizi hafife almamalıyız. Beşiktaş maçına gelecek hafta hazırlanacağız. Şu anda Alanya maçından başka bir şey düşünmenizi istemiyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.
KARTAL’IN ‘DEV’ OYUNU GÖZÜNÜ KORKUTTU
Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş’la Vodafone Park’ta oynanacak maçtan olası bir yenilgiyle ayrılması halinde kovulacağını bilen Tudor’un, Siyah-Beyazlılar’dan çekinmeye başladı. Ezeli rakiplerinin Şampiyonlar Ligi’nde önceki gün ağırladığı Porto karşısında berabere kalmasına rağmen çok yüksek bir tempo ve üstün bir oyunla 90 dakikayı tamamladığını gören Hırvat hocanın, kendisi açısında kader maçı olarak görünen Beşiktaş derbisi gözünü korkutuyor.
ÇİFT FORVETTEN VAZGEÇTİ
Gençlerbirliği maçına çift forvetle çıkıp sahadan 5-1’lik zaferle ayrılan Tudor, M.Başakşehir karşısında yine çift forvetle bu sefer 5-1 yenilince bu uygulamadan vazgeçti. Son maçta Eren Derdiyok’un sahada hayalet gibi dolaştığını düşünen Tudor’un, yönetimden gelen baskıyla da birlikte 4-1-4-1 dizilişine dönerek Gomis’i tek forvet olarak kullancak. orta göbekte ise Selçuk-Ndiaye-Belhanda forma giyerken, sağ kanatta Tolga, solda da Rodrigues oynayacak.
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