Tudor'dan futbolcularına: Beşiktaş derbisini unutun

Sarı-Kırmızılı takımda Medipol Başakşehir karşısında alınan 5-1’lik ağır yenilgi sonrasında koltuğu iyice sallanmaya başlayan İgor Tudor, bugün oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Florya’da sıkı yönetim ilan etti.
Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, oyuncularının, hakkında ortaya atılan ‘Beşiktaş derbisi kaybedilirse gönderilecek’ haberlerinden etkilenmelerinden korkan ve takımının daha şimdiden Beşiktaş derbisini düşünmeye başlamış olmasından rahatsızlık duyan Tudor, bir dizi uyarıda bulundu. Hırvat teknik adam “Beşiktaş derbisini unutun. Sadece ve sadece Alanyaspor maçına konsantre olun. Bu maçta sizden galibiyet istiyorum” diye konuştu.
‘KENDİMİZİ AFFETTİRELİM’
Alanyaspor maçının önemine de dikkat çeken Galatasaray’ın teknik patronu Tudor, “Başakşehir maçı bir kazaydı ve artık geride kaldı. Şimdi karşımızda Alanyaspor maçı var. Bu maç bizim kendimizi taraftarlarımıza affettirebilmemiz için iyi bir fırsat. Kazanalım, kendimizi affettirerek, Beşiktaş derbisine moralli bir şekilde çıkalım” dedi.
GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER
Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puan alamamaları halinde hocaları İgor Tudor’un takımdan gönderileceğini bilen futbolcular, Hırvat teknik adama galibiyet sözü verdi. Geçen hafta yaşanılan mağlubiyeti unutturmak isteyen Sarı-Kırmızılı oyuncular, kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde de Alanya maçında Tudor için oynayacaklarını söyledikleri öğrenildi.
FERNANDO-FEGHOULI YOK, MAICON VE NDIAYE SINIRDA
Süper Lig’de averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı olan Sofiane Feghouli ile Fernando kadroda yer almayacak. Ceza sınırında bulunan Maicon ve Ndiaye ise bugün kart görmeleri halinde Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Tudor, bu yüzden çok dikkatli olmaları ve hakeme gereksiz itirazdan kaçınmaları şeklinde hakeme uyarıda bulundu.
DENAYER ORTAYA SERDAR SAVUNMAYA
Tudor’un, Alanya kar- şılaşmasında cezalı Fernando’nun yerine Jason Denayer’i oynatması bekleniyor. Selçuk İnan’ı düşünmeyen Hırvat hoca, son iki idmanda Belçikalı stoperi bu bölgede denedi. Cezası biten Serdar Aziz ise yeniden stopere dönecek.
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