Tudor'dan futbolcularına derbi motivasyonu

Fenerbahçe derbisi için bir günlük iznin ardından dün topbaşı yapan Galatasaray’da İgor Tudor, antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, sezon başından bu yana büyük bir özveriyle oynayarak ezeli rakipleriyle puan farkını 8’e çıkardıklarını hatırlatan Hırvat teknik adam, buna rağmen derbide sahaya arada puan farkı yokmuş gibi çıkmaları yönünde öğrencilerini uyardı.



‘KİMİN LİDER OLDUĞUNU GÖSTERİN’

Olası bir kötü sonuçta 8 haftada verilen emeklerin büyük zarar göreceğine ve işlerin tersine dönebileceğine dikkat çeken Tudor’un, “Ligde yenilmeyen tek takım biziz... Rakibimiz ise sıkıntılı bir dönemin ardından kendine gelmeye başladı. Ancak sahaya çıktığımızda kimin lider olduğunu göstermemiz gerekiyor. Tüm takımlar arasında en iyi futbolu biz oynuyoruz ve bu maçta galibiyeti hak ediyoruz. Asla disiplininizi bozmayın. Derbiyi kazanarak namağlup unvanınızı taçlandırın ve çıkışınızı sürdürün” ifadelerini kullandığı bildirildi.

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