Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu...

"TUDOR DAVA AÇTI"

''Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik bir alacak davası açtı. Gelişi gibi gidişi de doğru olmadı. Böyle olmamasını isterdik."

"UEFA TARİHİNİN EN İYİ SAVUNMASINI YAPTIK"

"UEFA tarihinin en gerçekçi ve doğru sunumunu yaptık. Bunu onlar söyledi. Disiplin komitesi çok sağlam. Değerli bir rakibimizi de sorgulamışlardı. Galatasaray'ın tek başına ilerlemesi değerli değil. İngiltere'deki gibi en az 8 takım şampiyonluğa oynamalı. Ben Galatasaray için her zaman en iyisini isterim, şampiyonluk isterim. Kazanırız, milyonlarca taraftarın gönlünü hoş, başını dik tutarız. 3 değil aslında 5 yıllık sunum yaptık.

En son bize bir delege, 'Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmazsanız ne olacak' dedi? Sürekli yeni bilgiler veriyoruz. 25 Ocak'tan bu yana camiada aidiyet duygusu arttı. Bunları anlattık orada. Loca satışlarımız bugün itibari ile 17 milyon TL'yi aştı. YellowFriday'dan onların da haberi var, hoşlarına gidiyor. UEFA, Galatasaray'a ya da herhangi bir kulübe ceza vermek istemiyor. Aksine yaşatmak istiyor.

DURSUN ÖZBEK...

Eski yönetimlerle, Dursun Bey ile kavga niyetinde değilim. Dostluk konuşmalarıyla yola çıktım. Birbirleriyle bir araya gelmeyecek başkanları bir araya getirdim. Dursun Başkan'la hiçbir sorunum yok. Tüm Galatasaray başkanlarına olduğu gibi ona da saygım var. Ama bazı şeyler doğru söylenmeyince tepki veriyorum. Bazen ben de sert söylemlerde bulunuyorum, ben de insanım. Tüm Galatasaray başkanlarına olduğu gibi ona da saygım var. Ama bazı şeyler doğru söylenmeyince tepki veriyorum. Bazen ben de sert söylemlerde bulunuyorum, ben de insanım. Yönetimin ibra edilmesi yada edilmemesi UEFA'yı etkilemez.

"ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRDİK"

Teknik direktörümüz Fatih Terim ve futbolcularla şampiyonluk havasına girdik. Eğer bu hava varsa her maçı şampiyonluk maçı gibi oynarsınız. Ben onlara inanıyorum. Camiada inanmışlık var, bunu görüyorum. Şampiyonluk yarışının mutlu sonla biteceğine inanıyorum.

Kadıköy'de buzdolabı gibi durmak zorundaydım. Kimseden çekindiğim için değil, rakibe duyduğum saygı nedeniyle öyle oturdum. Biz böyle yetiştik. İnsanlar belli korkulara kapılıp söylemlerde bulunmamalı bir şeyi bir yönetim açıklıyorsa başkana saygı duyulmalı. Galatasaray'a zarar verecek hiçbir eylem ve söylem içinde olmam.

"MAYIS'TA ADAYIM"

Yeniden aday olacağım, tabii ki olacağım. Genel Kurul teveccüh gösterirse şu anda da adayım. Biz en zor dönemde elimizi taşın altına koyduk. İki ayda 190 milyon TL ödedik. Bir savaşa girdiğinizde sıfır zayiatla devam ediyorsanız o savaş değil pikniktir.

BURAK ELMAS...

Burak Elmas, İngiltere'den gidip geliyor. Tam katılamıyor ve çoğu zaman yanlış değerlendiriliyor. Şahsen benim çalışma arkadaşlarımla bir sorunum yok.

"KADIKÖY'DE İLK DEFA NORMAL DEPLASMAN GİBİ OYNADIK"

Fenerbahçe maçının ardından tebrikler aldım. Galatasaray, uzun yıllardan beri ilk defa Kadıköy'de normal bir deplasman maçı oynar gibiydi. Defansif yapıya bürünmedi. Kora kor, rakibiyle eşit bir mücadele etti. Fenerbahçe'de biz de net fırsatlar yakaladık. Tabii ki yenmeyi isterdik. Bundan sonraki maçlara bakacağız.

"HAKEMLER GÖRDÜKLERİNİ ÇALSINLAR"

Hakemler, hakim olmayı bıraksınlar. Adalet dağıtmayı bıraksınlar. Gördüklerini çalsınlar. Hakem en azından 2 oyuncuya kırmızı kart verseydi, 3 penaltı pozisyonu olmazdı. Hakemler Galatasaray'a karşı çok cesurlar. Faul, sarı, kırmızı. Ama rakiplere öyle değil.

NAGATOMO TRANSFERİ

Nagatomo aracılığıyla maçlarımıza birçok Japon geliyor. Bu bizi mutlu ediyor. Ekibimiz Nagatomo için görüşüyor. Şimdi konuşursam İtalyanlar çok uyanık, fiyatı artırırlar."