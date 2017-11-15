Tudor Başakşehir maçı öncesi milli futbolculara özel çalışma yaptırıyor

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından cumartesi günü M.Başakşehir deplasmanına konuk olacak olan G.Saray, ligdeki en yakın rakibine karşı sahadan 3 puanla ayrılarak zirvedeki yalnızlığını korumanın hesaplarını yapıyor.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre daha önceki Milli araların ardından Antalya’da 2 puan bırakan, Konya’dan ise zaferle dönen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör İgor Tudor, ülke takımlarından dönen oyuncuları için ise özel programlar hazırladı. Kritik karşılaşmada sahaya süreceği 11’in içinden bazı futbolcuların milli takımlarından yorgun döneceğini hesap eden Hırvat teknik adam, öğrencilerine daha çabuk fiziksel olarak toparlanmaları için özel çalışmalar yaptıracak. Karşılaşma öncesi sadece birkaç kez takımla birlikte çalışma imkanı bulacak oyuncularını fiziksel olarak fazla zorlamayı düşünmeyen genç antrenör, böylelikle takımının sahada 90 dakika boyunca daha diri kalmasını sağlayacak.

DÖNEN 3 İSİM AYRI ÇALIŞTI

Florya’da gerçekleşen idmanlarda zorlu maçın hazırlıklarını tam gaz sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da 3 isim milli takımlarından döndü. Dünkü antrenmanda Selçuk, Serdar ve Belhanda takımdan ayrı çalıştı. Yarına kadar takıma katılacak olan Ndiaye, Rodrigues ve Linnes de kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürecek.

Igor Tudor - Galatasaray