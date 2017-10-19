Tudor derbide formayı Selçuk İnan'a verecek

Galatasaray'da derbide orta alanda oynayacak isim henüz belli değil.

Habertürk Gazete'den Erhan Telli'nin haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, derbi 11’ini kafasında planlarken, sadece 2 oyuncu arasındaki tercihini maç gününe bıraktı. Son oynanan Atiker Konyaspor maçında adele problemi yaşayan Garry Rodrigues’in yerine oyuna sürdüğü Selçuk İnan’ın sergilediği üstün performans ve Tolga Ciğerci’nin idman eksiği ibreyi usta oyuncuya çevirdi. Hırvat teknik adam, kaptanı derbiye hazırlamaya başladı.

Selçuk’un bu tip büyük maçlardaki tecrübesinden de faydalanmak isteyen Tudor’un, pazar günü oynanacak karşılaşmada tecrübeli oyuncuya bu sezon ilk kez 11’de görev vermeyi planladığı öğrenildi. Konya maçının ardından ‘Beni yanıltmadı’ diyerek güvenini gözler önüne seren Tudor’un, büyük bir ihtimalle derbide Selçuk’a görev vereceği bildirildi.

CİĞERCİ GAZA BASTI

Sezona harika bir başlangıç yaparak, 5 golle takımını skor anlamında rahatlatan Tolga Ciğerci’nin iyileşmesi Florya’da yüzleri güldürdü. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Tolga’nın yeniden formasını kazanmak için idmanlarda tüm gücüyle mücadele ettiği kaydedildi. Ancak Selçuk’un çıkışını, Tolga’nın idman eksiğini ve tecrübe farkını dikkate alan Tudor’un, dev maçta genç futbolcuyu yedek kuvvet olarak düşündüğü ifade edildi.