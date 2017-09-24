Tudor, Feghouli'yi gizli silahı olarak kullanacak

Igor Tudor, bugün oynayacakları Bursaspor deplasmanında Sofiane Feghouli’yi ‘kulübedeki gizli silah’ olarak kullanmayı planlıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre maça yine sağ kanatta Rodrigues ve solda Tolga Ciğerci ile başlayıp, forvet arkasında ise Belhanda’yı görevlendirecek olan Tudor, ikinci yarıda bu oyunculardan birinin yerine Feghouli’yi sahaya sürerek, Cezayirli yıldızı adeta bir ‘joker’ gibi kullanacak.

Sakatlıktan çıkıp yavaş yavaş süre almaya başlayan ve artık ilk 11’de forma giymek isteyen Feghouli ile bugünkü maç öncesinde özel bir görüşme yapan Tudor’un, “Biraz daha sabırlı olmalısın. Henüz 90 dakikalık maç kondisyonuna sahip değilsin. Bu zorlu maçta ve bundan sonraki haftalarda sana çok ihtiyacımız olacak. İkinci devrede seni oyuna alacağım ve sana özel görevler vereceğim. Kendini buna göre hazırla” dediği bildirildi.

"PUAN KAYBI İSTEMİYORUM"

Bursa’nın sahasındaki iki maçı da kazandığını hatırlatan Galatasaray’ın Hırvat hocası, “Rakibimizin çok tehlikeli oyuncuları var. Antalya’da kayıp verdik, bu kez böyle bir şey istemiyorum. Defansta ve hücumda daha aktif olmalıyız” dedi.

Yeni sezona harika bir başlangıç yapan Galatasaray, Bursa deplasmanından da zaferle dönüp şampiyonluk yarışında ağırlığını iyice hissetirmek istiyor. Futbolcuların maçlarda coşkulu bir futbol sergilemesinden son derece memnun kalan teknik direktör igor Tudor, zorlu maç öncesi ipleri sıkı tutuyor. Son taktik çalışmalarda Bursaspor’un zayıf ve güçlü yanlarını oyuncularına aktaran Tudor, dün seyahat öncesi futbolcularını uyaran bir konuşma yaptı.

"BU TÜR MAÇLAR YARIŞIN SONUCUNU BELİRLER"

Genç hoca, rakibin çok tehlikeli oyuncuları bulunduğunu ve seyircisini arkasına aldığında organize bir futbol ortaya koyduğunu dile getirip “Bursaspor, evindeki iki maçı da 3 gol atarak kazandı. Tehlikeli oyuncuları var, çok dikkat etmeliyiz. Hem defansta hem de hücumda daha aktif olmalıyız. Top kayıplarını azaltmalı, rakibe hızlı çıkış imkanı tanımamalıyız. Antalya’da kayıp verdik, bu kez böyle bir şey istemiyorum. Şampiyonluk yarışında bu tür deplasmanlarda alınan sonuçlar belirleyici rol oynar” şeklinde öğrencilerinin dikkatini çekti.

‘FORMA HAK EDENE...’

İdmanlardaki yoğun temponun saha sonuçlarıyla meyvelerini almaya başladıklarını vurgulayan Tudor, şöyle devam etti: “Her maç, her antrenman ayrı bir düello... Siz sonuna kadar savaşmalısınız. Şu konuda bana güvenin; forma her zaman hak edenin olacak. Yeter ki siz bunun için mücadele edin.”

TİMSAH 5 YILDIR YENEMİYOR!

Bursa, ligde Galatasaray'ı Ocak 2012’den bu yana yıkamadı. Timsah, son galibiyetini Batalla’nın tek golüyle almıştı. 10 maçtır rakibine boyun eğmeyen Cimbom, bu süreçte 6 galibiyet elde etti, 4 maç ise berabere sonuçlandı.

SERDAR'IN İLK HEYECANI!

Bursaspor’da uzun süre kaptanlık yapan Serdar Aziz, ilk kez rakip sahada eski takımına karşı mücadele edecek. Geçen sezon 25 Kasım 2016’da Türk Telekom Stadı’nda oynanan ve 3-1 kazandıkları müsabakada Bursa’nın rakibi olan Serdar Aziz, bu kez doğup büyüdüğü kentte Yeşil-Beyazlılar’a karşı ter dökecek.

Burnundaki kırığa rağmen ameliyat olmayan milli stoper, bugün Maicon ile birlikte atakları savuşturmaya çalışacak. Bursa’da çok sevilen 27 yaşındaki yıldızın, ev sahibi taraftarlar tarafından alkışlarla karşılanması bekleniyor. Haziran 2016’da transfer edilen Serdar Aziz için Galatasaray, Bursa’ya 4.5 milyon Euro ödemişti.

GÖZLER GOMIS'TE

Sezona fırtına gibi başlayan Bafetimbi Gomis, Bursa deplasmanında da boş geçmek istemiyor. 5 haftada 7 gol, 2 asistlik performansıyla göz kamaştıran Fransız yıldız, hafta başından beri izin günlerinde bile çalışarak formunu korudu. Gomis, Bursa karşısında Tudor’un en büyük kozu olacak.