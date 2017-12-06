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Gecede bir konuşma yapan Dursun Özbek, "Galatasaray Türkiye'nin en köklü en büyük camiası aynı zamanda en büyük ailesidir. Bu bilinçle; Galatasaray camiası olarak sayısız kez bu tarz birlik ve beraberlik organizasyonlarına imza attık. Bugün (dün) siz değerli Galatasaraylılar’ın sayesinde yine engelleri aşıyoruz."