Tudor: "İkinci yarıda Galatasaray gibi oynadık"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Maçın sonucundan dolayı mutlu olduğunu belirten Tudor, "Ancak oyunun geneline bakıldığında mutlu olduğum yerler var, mutsuz olduğum yerler var. İlk yarıyı beğenmedim. Galatasaray gibi bir takım evinde 3. lig takımına karşı oynuyorsa daha etkili bir performans sergilemeli. Ancak ikinci yarıda daha iyi oynadık ve rakibin kırılma noktalarını değerlendirerek gol bulduk. İkinci yarıdaki oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.
''GENÇLERDEN MEMNUNUM''
Sivas Belediyespor karşısında Donk, Tarık Çamdal ve Selçuk gibi isimlerin yerine altyapıdan futbolcuların oynayıp oynamayacağı sorulan Tudor, "Sahadaki her oyuncu Galatasaray'ın futbolcuları ve bizimle birlikte her gün antrenmanda çalışan futbolcular. Ligde tabii ki ilk 11'e baktığımızda daha az oynayan oyuncuları kullandık. Diğer taraftar, kupa bizim için önemli bir turnuva. Seçimim bu maçta bu şekildeydi" dedi.
Son olarak genç oyuncularla ilgili konuşan Tudor, "Bugün gençlerin performansından memnundum. Recep, Barış ve Emrah iyiydi. Bu oyuncuların performanslarından memnunum. Onlar bizim geleceğimiz" diyerek sözlerini tamamladı.
BOZKURT: "ÖNEMLİ TECRÜBELER EDİNDİK''
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise Galatasaray'ın müsabakada iyi oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlk yarıda değerlendiremediğimiz 1-2 pozisyonumuz var. Bunları değerlendirseydik belki farklı olurdu. Galatasaray da çok istekliydi. Neticede farklı bir sonuç ortaya çıktı. Ancak önemli değil. Maçı kaybetmiş olabiliriz ama önemli tecrübeler edindik. İkinci maçta inşallah bu kazanımlara devam ederiz."
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