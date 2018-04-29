Tudor ilk maçında puanla tanıştı

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni takımı Udinese ile çıktığı ilk maçta Benevento karşısında deplasmanda 3-3 beraberlik yaşadı.

Karşılaşmada Udinese'nin gollerini 13. dakikada Silvan Widmer ile 78 ve 79'da Kevin Lasagna kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 23. dakikada Nicolas Viola, 76. dakikada penaltıdan Massimo Coda ve 90'da Bacary Sagna'dan geldi.

Bu sonuçla kümede kalma mücadelesi veren Udinese puanını 34, alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Benevento ise 18 yaptı.