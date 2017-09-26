Tudor yönetiminde elde edilen liderlik, yönetimi de sevinçten dört köşe etti. Genç teknik adamın, Östersunds faciasının ardından gönderilmesi gündeme gelmiş ancak başta başkan Dursun Özbek olmak üzere birçok yönetici Tudor’a sahip çıkarak takımda kalmasını sağlamıştı. Hırvat hocanın görevine son verilmesini isteyen bazı yöneticilerin bile, alınan başarılı sonuçların ardından şimdilerde Özbek’i bu kararı sebebiyle övdüğü ve “Başkanımızın haklı olduğu ortaya çıktı. Tudor kendisini ispatladı” dedikleri öğrenildi.



ÖZBEK'TEN ÖZEL TEBRİK

Olumsuz sonuçlarda bile teknik direktör İgor Tudor’a destek veren isimlerin başında gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bursa galibiyetinin ardından Hırvat hocayı telefonla arayıp tebrik etti. Özbek’in, maçı döndüren cesur değişiklikleri sebebiyle Tudor’u kutladığı belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER