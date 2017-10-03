Tudor: Keşke şu boşluklar olmasa

Ezeli rakipleriyle arayı açan Galatasaray’da milli maçlar nedeniyle lige verilen ara can sıktı. Sarı-Kırmızılılar, geçen ay aynı sürecin sonunda Antalya’da takılmıştı.
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Tudor’un, “Keşke şu boşluklar olmasa” dediği öğrenildi Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Sarı-Kırmı- zılılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan şikayetçi... İlk 3 haftada Kayseri, Osmanlı ve Sivas’ı yenip galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, milli aranın ardından Antalya’da berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı.
Cimbom, ardından Bursaspor ve Kardemir Karabükspor zaferleriyle yeniden kendini buldu. Tam ritmini yakalamışken 2018 Dünya Kupası Eleme maçları nedeniyle yeniden milli aranın gelmesi teknik heyetin canını sıktı. Takımının havaya girmişken 2 haftalık boşluk oluşmasından dert yanan teknik direktör İgor Tudor’un yakın çevresine, “Keşke şu boşluklar olmasa... Her şey çok iyi giderken, milli takım dönüşlerinde sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncularla fazla birlikte olmayınca, idman tempomuz da kayboluyor. Bu milli dönüşler lehimize olmuyor” dediği öğrenildi.
FUTBOLCULAR YORGUN DÖNÜYOR
Galatasaray, milli takımlara toplamda 10 futbolcusunu gönderiyor. Bu oyunculardan birçoğunun ilk 11’de yer alması, geri dönüşlerde yorgunluk belirtilerine sebep oluyor. Geçen ay Antalya’da sahaya çıkan takımdan 8 isim milli takımlardan dönmüş, Galatasaray 60. dakikadan sonra oyundan düşmüştü. Takımı verilen aranın ardından zorlu Atiker Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Tudor’un da bu yüzden endişelendiği kaydedildi.
MİLLİ ASLANLAR
Serdar Aziz (Türkiye)
Selçuk İnan (Türkiye)
Tolga Ciğerci (Türkiye)
Garry Rodrigues (Yeşil Burun)
Martin Linnes (Norveç)
Fernando Muslera (Uruguay)
Eren Derdiyok (İsviçre)
Badou Ndiaye (Senegal)
Younes Belhanda (Fas)
Sofiane Feghouli (Cezayir)
TOLGA İÇİN İZİN BEKLENİYOR
Ayağındaki ödem nedeniyle 2-3 hafta oynayamayacağı açıklanan Tolga Ciğerci’nin, A Milli Takım kadrosundan çıkarılması bekleniyor. 25 yaşındaki orta sahanın raporlarını Milli Takım doktorlarına gönderen sağlık heyeti, Tolga’nın oynayacak durumda olmadığını bildirdi. Raporları inceleyen Milli Takım doktorları Tolga’nın durumuyla ilgili karar verecek.
- Igor Tudor - Galatasaray
- Milli ara
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