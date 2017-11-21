Tudor'un koltuğu sallantıda

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Önce Alanya sonra da Beşiktaş maçlarının sonuçlarına göre G.Saray’daki geleceği belli olacak olan Hırvat hoca, çok değil bundan iki hafta önce alınan 5-1’lik Gençlerbirliği maçından sonra tribünlerden alkış alıyordu.