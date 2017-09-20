Tudor'un kötü deplasman karnesi Bursaspor maçı öncesinde dikkat çekiyor

Galatasaray yeni sezona 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle başlarken, Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un özellikle son iki sezonda dış saha maçlarında yaşadığı puan kayıpları Bursaspor karşılaşması öncesinde düşündürmeye devam ediyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre bu sezon Galatasaray’ın başında 3 resmi deplasman maçına çıkıp, bunların ilkinde Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’na Östersunds’a 2-0’lık sonuçla boyun eğen genç teknik adam, ligde ilk deplasman maçında Osmanlıspor’a karşı zaferle ayrılmış ancak Antalyaspor karşısında beraberlikle yetinmişti.

Geçen sezon çalıştırdığı Karabük’te 10 deplasman maçında 8 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Tudor, ikinci devre geldiği Galatasaray’da ise 7 dış mücadelesinde, 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 4 de galibiyet elde etmişti.Son iki sezonda toplam 20 maçta 11 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 6 galibiyet gibi kötü bir istatistiğe imza atan İgor Tudor’un Bursaspor önünde göstereceği performans fazlasıyla merak ediliyor. Hırvat hoca kendisi hakkında “Dış sahada başarısız oluyor” imajını 3 puan alarak silmek istiyor... Takımını Bursa deplasmanına özel olarak hazırlayan Hırvat hoca, bu 90 dakikanın bir dönüm noktasını olduğunu söylüyor.