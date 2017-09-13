Tudor'un yeni üçlüsü: Gomis, Belhanda, Feghouli

Antalya’da yaşadığı puan kaybının ardından takım içindeki taşları yerinden oynatmaya hazırlanan İgor Tudor, Galatasaray’ın yeni hücum üçlüsünü, altyapıları Fransa patentli olan ve sadece aynı lisanı değil, aynı futbol dilini de konuşan Gomis, Belhanda ve Feghouli’den oluşturuyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, bu üçlü ile ilk denemesini Kasımpaşa maçında yapacak olan Hırvat hoca, bu maçta ilk kez ilk 11’de oynatmayı planladığı Feghouli’ye sağ kanatta forma vermeyi düşünürken, yıldız oyuncunun, Belhanda ve Gomis ile birlikte hücüm gücüne büyük katkı vereceğini hesaplıyor. Feghouli’yi 11’e koyacak olan Tudor’un, Rodrigues’i kesmesi bekleniyor. Tudor’un, Kasımpaşa önünde Tolga’yı keserek orta sahanın direncini düşürmek istemediği, bu yüzden Rodrigues’in kulübeye en yakın isim olduğu ifade edildi.

SERDAR AZİZ ANTRENMANDA

Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Antalya maçını burnundaki rahatsızlık nedeniyle tamamlayamayan Serdar Aziz takımla birlikte çalıştı. Kasığında hafif derecede zorlanma tespit edilen Martin Linnes ise tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Garry Rodrigues

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Sofiane Feghouli