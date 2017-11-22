Tudor yenilginin faturasını futbolculara kesti

Medipol Başakşehir'e deplasmanda 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup olarak zirve yarışında hem kayıp yaşayan hem de karizma kaybına uğrayan Galatasaray’da hasar tespiti için çalışmalar sürüyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, önceki gün Florya’ya giderek teknik direktör İgor Tudor’a uyarılarda bulunup rapor isteyen başkan Dursun Özbek’in Hırvat hocanın yaptığı savunma sonrası küplere bindiği ortaya çıktı. Genç çalıştırıcı, hazırladığı raporda Başakşehir önünde alınan mağlubiyette uyguladığı sistemin önemli bir etkisinin olmadığını öne sürerek, “Bir önceki hafta Gençlerbirliği önünde çift forvetle sahaya çıkıp 5 gol atmıştık. Bu kez oyuncular istediklerimi yapamadı. Yakaladığımız gol pozisyonlarını da değerlendiremeyince ortaya bu sonuç çıktı” ifadelerini kullanırken bu savunmasıyla forvet hattına yüklenmesi dikkat çekti.

‘ENDİŞELENECEK BİR SORUN YOK’

Sisteminde hata olmadığını bir kez daha vurgulayan ve performans düşüşlerini de milli takım arası nedeniyle takım halinde yeterli sıklıkta çalışamamaya bağlayan Tudor’un, “Endişelenecek bir sorun yok” dediği öğrenildi. Bu açıklamalardan tatmin olmayan baş- kan Dursun Özbek’in ise Antalya maçından çıkacak sonuca göre Beşiktaş derbisinden sonra yapılması olası operasyonu daha önceye çekebileceği ve Tudor’la köprüleri atmak üzere olduğu belirtildi.

YÖNETİM İNCELEDİ: BELHANDA TAKIMI ELEŞTİRMİŞ

Aslan'ın 10 numarası Younes Belhanda, önceki gün söylediği sözlerle gündem yaratmıştı. “Maça iyi hazırlanmadık, farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıktık ve sonuç ortada” şeklinde basına yansıyan sözleri hocası Tudor’a bir gönderme olarak değerlendirilirken yönetimin ise aynı fikirde olmadığı ve görüntüleri inceleyip kendisi ile takımı hakkında özeleştiri yaptığına kanaat getirdi.

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