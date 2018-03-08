TUDORS, 8 Mart'ta çalışan kadınlara 1 gün fazladan izin verdi

Şirketin çalışanlarının yüzde 40'ını kadınların oluşturduğu TUDORS, 16 ülkede 220 mağazası ile faaliyet gösteriyor.

'Çalışanlarımız önceliğimiz' diyen Tudors Gömlek CEO’su Yaşar Ayaydın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kurulduğumuz günden beri yaptığımız tüm projelerimizde çalışanlarımızı birer gönüllü elçimiz olarak gördük. Onlar markamızı bugünlere getirmemizi sağlayan en önemli paydaşlarımız. Gerek sosyal medya gücümüz, gerekse yeniden perakende sektörüne kazandırdığımız sokak mağazacılığı kültürümüz, birlikte yol aldığımız çalışanlarımızın markamıza kattığı değerle bugünlere ulaştı. Yarattığımız istihdamda önemsediğimiz başlıca konu, kadın çalışanlarımızın yüksekliği olmuştur. 8 Mart’ta bu nedenle farklı bir projeye imza atmak ve kadın çalışanlarımıza onları önemsediğimizi bir de bu şekilde hissettirmek istedik. Marka değerimizi yaratan tüm çalışanlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyor ve bu kampanyanın ülke genelinde diğer markalara da örnek olmasını diliyorum."