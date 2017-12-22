Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; 25 yıllık evlilikleriyle spor camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Tugay Kerimoğlu-Etkin Kerimoğlu çifti bugün anlaşmalı olarak boşandı.

Etkin Kerimoğlu, ayrılık sinyallerini Instagram'da 'Kerimoğlu' soyadını değiştirip genç kızlık soyadı 'Ünal'ı kullanmaya başlayarak ve eşiyle olan tüm fotoğraflarını silerek vermişti.

Etkin Kerimoğlu'nun geçtiğimiz hafta Instagram'daki son paylaşımında verdiği mesaj da dikkat çekmişti.Kerimoğlu, paylaşımına, "Yalan dolan, düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun!" notunu düşmüştü.

Tugay Kerimoğlu