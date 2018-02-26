Tugay Kerimoğlu, Etkin Ünal ile 25 yıllık evliliğini bitirmesinden iki ay sonra, bir erkek arkadaşı ve iki kadınla çıktığı çapkınlık turunda objektiflere yakalandı.

İKİ AY SONRA GECELERDE

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından Tugay Kerimoğlu ile basketbolcu Etkin Ünal, 25 yıllık evliliklerini iki ay önce anlaşmalı boşanmayla sonlandırmışlardı. Çiçeği burnunda bekâr Kerimoğlu, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda biri erkek, üç arkadaşıyla eğlendi.

FLAŞLAR MORALLERİ BOZDU

Kerimoğlu, mekândan 05.20’de ayrıldı. Direksiyona geçip arkadaşlarını çağıran eski futbolcu, ışıklarda muhabirlere yakalandı. Arka koltukta oturan kadınlar yatarak gizlenmeye çalışırken morali bozulan Kerimoğlu kafasını cama yaslayıp hızla gözden kayboldu.

Evliliklerinin bozulmasında eşinin arkadaş çevresini suçlayan Etkin Ünal adliye çıkışı, “Yalan, dolan, düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun” sözleriyle eşine gönderme yapmıştı.