Posta'nın haberine göre, Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu 25 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Etkin Kerimoğlu’ndan 2 ay önce boşanmıştı. Etkin Kerimoğlu ayrılığın ardından verdiği röportajda Tugay Kerimoğlu’nu ‘arkadaş çevresinin’ bozduğunu iddia etmişti.

Instagram’a yazdığı “Dereyi geçene kadar ayıya dayı demem, kula kulluk etmem. Düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun” sözleri dikkat çekmişti.

Tugay Kerimoğlu vakit kaybetmeden İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Geçen hafta Nişantaşı’nda otomobilinde iki hanım ile fotoğrafları çekilen Tugay’ın çapkınlık arkadaşı da Fenerbahçeli eski milli futbolcu Tuncay Şanlı.

Tugay ve Tuncay şu günlerde birbirinden hiç ayrılmıyor. İkili geçen hafta İstanbul Maçka’daki bir otelin restoranında arkadaşları ve iki güzel hanımla yemek yemiş. Yemeğin sonunda arkadaşları gittikten sonra iki kafadar geceyi hanım arkadaşlarıyla otelde geçirmiş.