Posta’nın haberine göre, Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal’ın boşanma nedeni Tugay Kerimoğlu’nun genç bir kadına aşık olması. Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti.



“UZAK DURSUN”



Etkin Ünal, geçen hafta yaptığı paylaşımda ''Dereyi geçene kadar ayıya dayı diyemem, ben kula kulluk da edemem. Yalan, dolan, düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun'' ifadelerini kullandı.



ETKİN ÜNAL KİMDİR?

Etkin Ünal, Galatasaray kadın basketbol takımının eski oyuncularındandır ve hatta bu takımla şampiyonluk yaşamıştır. Etkin Ünal 1992 yılında Tugay Kerimoğlu evlendi. Çiftin Berke ve Melissa adında 2 çocuğu oldu. Ancak çift, 25 yıllık evliliğin ardından boşandı.





Galatasaray Spor Kulübü'nün efsanevi isimlerinden birisi olan Tugay Kerimoğlu futbol yaşantısına da Galatasaray alt yapısında başladı. 12 sene sarı kırmızılı formayı giyen ve ardından Avrupa'da Glasgow Rangers ardından Blackburn Rovers takımlarında oynadı. Oynadığı takımlarda büyük başarılara imza atan Tugay Kerimoğlu 1992 yılında Etkin Ünal ile evlendi. Futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Manchester City A2 ve Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğü yaptı. Son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörlük görevine getirildi. Tugay Kerimoğlu aslen Trabzonlu.

Tugay Kerimoğlu

Etkin Kerimoğlu

Etkin Ünal