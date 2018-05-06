Lenf kanseriyle mücadele eden Tuğba Altıntop, kendisini menajeri olarak tanıtıp ‘Tuğba reklam yapıyor’ diye açıklama yapan Uğur Türkmen’e dava açtı. Sahte menajer, suçunu kabul edip uzlaşma talep etti.

'ALBÜM SATSIN' DİYE

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Tuğba Altıntop, Rafet El Roman'dan ayrıldığı dönem lenf kanserine yakalandığını açıklamıştı. Olayın ardından, kendisini Altıntop'un menajeri olarak tanıtan Uğur Türkmen, bir televizyon kanalına çıkarak "Tuğba albüm satışı artsın diye reklam yapıyor" demişti.

SAHTEKARLIK SUÇUNDAN

Altıntop, sahte menajer Türkmen'i savcılığa şikayet etti. Türkmen, suçunu kabul edip uzlaşma talebinde bulundu, Altıntop reddetti. Sahte menajer, hakaret suçundan yargılanacak.