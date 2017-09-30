Tuğba Beyazoğlu isyan etti: Yalnızlığınızda boğulacaksınız

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Tuğba Beyazoğlu, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, "Hey siz boş insanlar. İçleri fesatlık çürümüş kişilikler söylediklerinizi tabii ki kaale almıyoruz. Çünkü siz hiçbir şeysiniz bu hayatta ve öyle de toprağa gireceksiniz. Biz aşkı yaşarken siz yalnızlığınızda boğulacaksınız. Biraz laf sokmak hakkım bence. Gerektiği yerde çok da güzel üslup değiştirip cevap veririm. Dua edin seviyenize inmiyorum. Resimlerimize, mutluluğumuza bakıp siz orada imrenirken biz de bu resim gibi gülmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.