Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine düşen 'Tuğba Dural - Rıdvan Dilmen ilişkisi' iddiası üzerine Tuğba Dural'dan açıklama geldi. Instagram hesabından açıklama yapan sunucu Dural, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Peki Tuğba Dural kimdir? Tuğba Dural kaç yaşında?

TUĞBA DURAL KİMDİR?

Tuğba Dural, 9 Haziran 1981 yılında (37 yaşında) Zonguldak'ta dünyaya geldi. TED Koleji'ndeki eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Dökümantasyon Enformasyon Bölümü'nü bitiren Tuğba Dural, 2004 yılının Eylül ayı ile 2005 yılının Mayıs ayı arasında Serap Ezgü’den özel sunuculuk ve spikerlik eğitimi almıştır.

2004 yılının Eylül ayında CNN Türk Spor Servisi'nde görev almaya başlayan Tuğba Dural, CNN TÜRK haber merkezinde “Şirin Payzın’la Yeni Gün Hafta Sonu” programında çalışmıştır ve bu dönemde Radyo Foreks’te ekonomi bültenlerini sunmuştur.

Futbol Ekstra programının yapım ekibinde yer alan Tuğba Dural, 2010 yılının Ocak ayından itibaren NTV Spor servisinde görev aldı. Son olarak futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ile birlikte Not Defteri programını sunmuştur.

'RIDVAN DİLMEN İLE İLİŞKİ' YAŞADIĞI İDDİASINA YANIT

Tuğba Dural, Instagram hesabından yaptığı açıklamada magazin gündeminde yer alan 'Tuğba Dural - Rıdvan Dilmen ilişkisi' iddiasına yanıt verdi. Dural, yaptığı açıklamada "Bugün hakkımda çıkan yeni bir ilişki yaşadığım yönündeki haberler kesinlikle asılsızdır. Bu tip yalan haberlerle ilgili hukuki haklarımı kullanacağımın özellikle bilinmesini isterim!" dedi.

on Apr 20, 2018 at 2:42am PDT