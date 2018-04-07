Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a: Bir asker şarkısı yapın

Bir dönem "O şimdi asker" şarkısıyla çok konuşulan Tuğba Ekinci, son klibini de asker şarkısı olan "Türkiye'nin aslanları"na çekti.



Geçtiğimiz günlerde Afrin'de Mehmetçik'i ziyaret eden ünlü isimler arasında yer almayan isimlerden Demet Akalın, sitemini sosyal medya hesabından dile getirmişti.



Ekinci, Akalın'ın sözlerine şöyle yanıt verdi:

Askerlerimizin yanında olmak için illa Hatay'a veya Afrin'e gitmenize gerek yok kızlar bir asker şarkısı yapın paraya kıyıp. Onlar sizin yanınızda olurlar DM'lerinizden okursunuz. Bıkmadınız mı giderli şarkılara para harcamaktan?