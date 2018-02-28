Tuğba Ekinci'den Hocalı Katliamı paylaşımı

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı. Azeri kökenli olduğunu belirten Tuğba Ekinci de bununla ilgili paylaşımda bulundu.



Ünlü şarkıcı, "Bende Azeri köklü ailenin kızıyım Azerbaycan kardeş vatanımız onların yası bizim yasımızdır" ifadelerini kullandı.

Bu Konu İle İlgili Haberler