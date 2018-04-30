Hülya Avşar, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfie, 27 Nisan'da vizyona girdi. Sosyal medya hesaplarından sık sık filminin tanıtımını yaşayan Avşar'a, Tuğba Ekinci'den destek geldi. Ekinci, sosyal medya hesabından 'Selfi' filminin afişini paylaşarak, "Ben beğendim. Hülya Avşar kocaman aferin. Mizah anlayışın hep güzeldi şampiyon" notunu yazdı.





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