HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, “Tüm askeri birliklerde marş olan ‘Türkiye’nin Aslanları’ adlı çalışmamızın video klibi için hazırlanan tüm izinleri ve yasal işlemleri 1 ay önce tamamlamıştık. Ancak biz, Mehmetçiğin Afrin’e girmesini bekledik. Ne mutlu ki askerlerimiz bizim için çok anlam taşıyan 18 Mart tarihinde Afrin’e girdi. Umarım benim bu çalışmam da onlara bir moral olur” dedi.

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