Cadde'nin haberine göre, Tuğba Özay, kadın arkadaşıyla geldiği alışveriş merkezinde girmedik mağaza bırakmayıp bolca alışveriş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde bir şiir kitabı yazan Özay, her şeyin gayet güzel gittiğini ve 15 gün içerisinde baskıdan çıkacak kitabının heyecanını yaşadığını söyledi.

Öte yandan güzel şarkıcının tarzı ve sempatik tavırları dikkati çekti.