Tuğba Özay kimdir? sorusu gündeme Seda Sayan'ın Show Tv'deki programına konuk olmasıyla geldi. Uzun yıllar boyunca Türkiye magazin gündeminde yer alan Tuğba Özay, her dönem yaptıklarıyla ismini güçlendirmeyi başardı. İşte Tuğba Özay'ın biyografisi ve başarıları.

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur. Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir. Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış,daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır. Ayrıca motosiklet tutkusu ile tanınır. Mankenliğe 1994'de bir defile ile başlamıştır. "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.

1995'de Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, ancak yine de aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir.

Tuğba Özay'ın 1996 sonrası kariyerinin temel taşları şu şekilde sıralanabilir:

1997'de Mahsun Kırmızıgül ile "Hemşerim" TV dizisinde oynamış, "Aynalı Tahir" TV dizisinde bir yardımcı rol üstlenmştir. 1998'de bir özel TV kanalında otomobil dünyası temalı bir program sunmuştur. 1999'de "Çiçek Taksi" TV dizisinde oynamıştır. Sonraki yıllarda, "Zehirli Çiçek", "Yapayalnız" ve "Bizim Otel" gibi TV dizilerinde önemli roller almıştır. Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programını sunması kariyerinde belirleyici bir aşama olmuştur. 2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi manken-model seçilmiştir. Ferhan Şensoy'un sahneye koyduğu "Dün Gece Ormanda Çok Komik Bir Şey Oldu" oyunu ile öğrencilik yıllarının aşkı tiyatroya dönüş yapmıştır. Ardından Abdullah Şahin tiyatrosunda adını kendisinin koyduğu Tanıştırayım Burası Türkiye adlı oyunda hem oyunculuğu, hem de canlı performans sergileyerek söylediği şarkılarla izleyicinin beğenisini topladı.

Özay, "Dekolte" ve "Melekler Evi" adlı müzik eğlence programları sunuculuklarının yanı sıra, Fısıltı Dergisi, Zeyn Ayakkabı, Jandarma Güçlendirme Vakfı, Sabah Gazetesi, Star Live Dergisi, Schlafgut, Burda Dergisi reklam filmlerinde rol aldı. Ayrıca 1994'te Nuray Hafiftaş ve Ufuk Bigay'ın, 1995'te Alihan ve Gökhan Güney'in, 1997'de Mahsun Kırmızıgül'ün, 1998'de Ferhat Güzel'in kliplerinde rol alan Özay, Yaşar Günaçgün, Selami Şahin, Arto ve Demet Akalın'ın kliplerinde de oynadı.

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da magazin basınının ilgisini çeken Özay, 2003 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Tuğba Özay'la Fitness adlı ilk Türk yapımı Aerobik VCD ve DVD'sini yaptı. Kısa bir süre sonra yine bir ilke imza atarak kariyerindeki 10 yıl anısına Best of Tuğba Özay kataloğunu hayata geçirdi. 1. sınıf kalitedeki bu çalışması alanında ilk ve tektir. Katalogdan elde edilen gelirle Tuğba Özay, Ankara Çubuk'da hortum felaketinde yıkılan köy okulunu yeniden yaptırdı ve dönemin Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten ödül alarak onurlandırıldı.

Tuğba Özay, 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde görkemli bir düğünle İtalyan iş adamı Ludovic Fattizzo ile evlendi. 4 yıl sonra boşanma kararı alan Özay, 6 yıl sonra 2015 yılında boşanabildi.

Ağustos 2007 - Ocak 2008 tarihleri arasındaki hapishane günlerinin anılarını, Doğan Kitap'la anlaşarak Haziran 2008'de "Bedel" adı altında kitaplaştırdı. 2010 yılında ilk albümü Armoni, 2011 yılında ikinci albümü Üç Nokta yayınlanmıştır.

2016 yılında üçüncü albümü Pes Etme yayınlanmıştır. Ardından albümün çıkış şarkısı Pes Etme'nin klibi YouTube'da, 1 Ağustos tarihinde yayınlanmıştır.

