Tuğba Özerk: Aşkta sınıfta kaldım

Tuğba Özerk, "Geçenlerde 'Dersimiz Aşk' diye single albüm çıkardım. Ama bu konuda çoktan sınıfta kaldım, beceremedim. Bu aşk işleri biraz karışık. Konu derin" ifadelerini kullandı.



37 yaşındaki şarkıcının, ikinci evliliği geçtiğimiz kış bitmişti.

Tuğba Özerk