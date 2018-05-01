HT Magazin'de yer alan habere göre, Beykoz Kundura Fabrikası’nın ilk kez kullanıma açılan özel bir bölümünde kamera karşısına geçen ünlü popçuya çekimlerde çok sayıda dansçı ve oyuncu eşlik etti.



Özerk, şarkısı ve dansları kadar iddialı kostümleriyle de göz doldurdu.

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