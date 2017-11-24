Tuğçe Aral, Almanya'da bir günde tıklanma rekoru kırdı

İHA'nın haberine göre; Çok sayıda Alman firmasının da dikkatini çeken Tuğçe Aral'a Almanya'nın birçok firmasından da iş teklifleri geldi.



Teklifleri değerlendiren Tuğçe Aral, Almanya'nın en büyük firmalarından biriyle 2 yıllık bir anlaşma yaptığını söyledi.



Aral, bir günde 55 binin üzerinde resimlerinin tıklanma rekoru kırmasının kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade etti.

Tuğçe Aral