Tuğçe Aral'dan Bafetimbi Gomis'e mesaj

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Instagram hesabından Gomis tişörtüyle poz veren Tuğçe Aral, "Gomis'e hayranım. Şu an Galatasaray'ın en başarılı ismi diyebilirim. Çok sempatik birisi. Cumartesi günü de Karabükspor ile oynanacak olan lig maçına gideceğim ve kendisiyle özel olarak tanışacağım." dedi.