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2013 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla ünlenen Aral, Karleusa'nın paylaşımına Dusko Tosic'i etiketleyerek, "Eşine yardımcı olmalısın, hissetmiyormuş. Ayrıca haklısın. O kadar photoshop'tan hiçbir şey hissetmemen normal" yorumunu yaptı