Tuğçe Kazaz'dan eleştirilere yanıt

Eski manken Tuğçe Kazaz, "Bende artık AK Parti'ye ufak ufak soğumalar başladı. Çünkü FETÖ bütün oluşumlara girmiş. Fakat bu siyasete hiç bulaşmamış gibi hava yaşanması bende soğumalara neden oldu" açıklamasını yapmıştı.



Kazaz gelen tepkilere karşı açıklama yaptı. Posta gazetesine konuşan eski manken şunları söyledi:



"Beni eleştirenlere, 'Döneksin' diyenlere, 'Hadi oradan!' diyorum. 'Satılmış fikir' derim ben sana! 'Cahil' derim. 'Kendini bulamamış, ülkesini ve milletini sevmiyor' derim. O klonlara Türkiye'de geçit vermeyiz, kimse de kusura bakmasın!"

tuğçe kazaz