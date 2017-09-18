Tahir Sarıkaya'nın sunduğu 'Uyan Türkiyem' adlı programda 2019'da yapılacak başkanlık seçimleri ile ilgili 'Bende artık Ak Parti'ye ufak ufak soğumalar başladı' diyen Tuğçe Kazaz'ın sözleri sosyal medyayı salladı. Peki, Tuğçe Kazaz kimdir? İşte Tuğçez Kazaz hakkında merak edilenler...
TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?
Tuğçe Kazaz, 26 Ağustos 192 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Teditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Kazaz, 2001'de yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu. 2005 yılında George Seitaridis ile evlenen Kazaz, nikahtan önce Rum Ortodoks dininee ggeçti ve Maria Seitaridis ismini aldı. Bu evliliği üç yıl süren Kazaz, 2008 yılında boşanarak Türkiye'ye döndü ve tekrardan Müslümanlık dinini seçti.
İşte Tuğçe Kazaz'ın sosyal medyayı sallayan sözler:
"Bende artık AK Parti'ye ufak ufak soğumalar başladı" diyen Tuğçe Kazaz, "FETÖ bütün oluşumlara girmiş. Yargıya, askeriyeye, istihbarata bulaşmışsa siyasete bulaşması çok kolaydır. Fakat bu siyasete hiç bulaşmamış gibi hava yaşanması ve bunların ortaya çıkarılmaması bende soğumalara neden oldu" ifadelerini kullandı.
Kazaz'ın bu sözlerine programın sunucusu Tahir Sarıkaya, "Sizin bu eleştirinize şok oldum" diyerek yanıt verdi. Tuğçe Kazaz'ın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamaları şöyle:
'ERDOĞAN'IN KLONLARI TÜREMEYE BAŞLADI'
"Eğer AK Parti gelecekse tutumunu değiştirmesi lazım. Erdoğan milletin sahiplendiği bir devlet başkanı oldu, fakat onun klonları türemeye başladı. AKP içinde onun gibi insanlara davranan, bu güçten nemalanan klonlar meydana gelmeye başladı. Tayyip Bey'in etrafındakilerin doğru şeyler anlattıklarını düşünmüyorum ben. AK Parti çıktığında 2 yaşında olan gençler şuan 17 yaşında yeni nesli oluşturuyor ve AK Parti hala aynı söylemleriyle devam ediyor. Bir değişiklik yok. Ben AK Parti'yi destekleyen biri olarak söylüyorum bunu.
'FETÖ BÜTÜN OLUŞUMLARA GİRMİŞ'
Bende artık AK Parti'ye ufak ufak soğumalar başladı. Çünkü FETÖ bütün oluşumlara girmiş. Yargıya, askeriyeye, istihbarata bulaşmışsa siyasete bulaşması çok kolaydır. Fakat bu siyasete hiç bulaşmamış gibi hava yaşanması ve bunların ortaya çıkarılmaması ben de soğumalara neden oldu."
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