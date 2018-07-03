Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski yüzbaşı Yener Ekinci'nin savunması alındı.
Olay günü eski yüzbaşı İlyas Pekdemir ile Jandarma karargahına gittiklerini belirten Ekinci, kışlaya girişten kısa süre sonra terör saldırısı olduğunun söylenerek silah almaları emri verildiğini anlattı.
Bir süre sonra savaş uçaklarının uçmaya başladığını, helikopterden bölgeye atış yapıldığını beyan eden Ekinci, güvenli bir bölgeye geçerek internetten haberlere baktığında, "Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun askeri kalkışma içinde olduğu" haberlerini gördüğünü ifade etti.
Sabah saatlerine kadar kanunsuz bir işe karışmadan beklediğini, kışla içine giren polislerce teslim alındığını aktaran Ekinci, darbe girişiminde bulunmadığını savundu.
Sanık Ekinci, davanın müştekilerinden Tuğgeneral Veli Turan'ın rehin tutulmasında rol aldığına dair suçlamaları da reddetti. Ekinci, "Veli Turan'ı ne tanırım, ne de olay günü görmüşlüğüm vardır." ifadelerini kullandı.
"Eyüp71" kullanıcı adıyla FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespitini kabul etmeyen Ekinci, örgütte Eyüp kod adını kullanıp kullanmadığı sorulması üzerine FETÖ üyesi olmadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.
ESKİ ÜSTEĞMEN DE REDDETTİ
Savunma yapan eski üsteğmen Mehmet Nur Çinpolat, mesleğe astsubay olarak başladığını, sonradan girdiği subaylık sınavını kazanarak görevini devam ettirdiğini bildirdi.
Olay akşamı bir yakınının sağlık problemi dolayısıyla izin dilekçesini vermek için karargaha gittiğini iddia eden Çinpolat, kışlaya terör saldırısı istihbaratı olduğunun söylenmesinden sonra olası siber saldırılara karşı sistemleri kontrol ettiğini ileri sürdü.
Bir süre sonra çatışmaların başladığını, neler olduğunu anlamak için internetten haberlere baktığında darbe girişiminden haberdar olduğunu aktaran Çinpolat, devlet büyükleri ve üst rütbeli komutanların açıklamalarından kışla dışındaki askerlerin darbeye kalkıştığını düşünerek kışla içinde beklemeye devam ettiğini dile getirdi.
Müşteki Tuğgeneral Turan'ın rehin alınmasında görev aldığına dair suçlamayı da kabul etmediğini bildiren Çinpolat, ByLock kullandığı tespitini de reddetti.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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