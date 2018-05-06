TÜGİAD küresel teknolojiye yatırım yapacak

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi ev sahipliğinde, TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu ile Dijitalleşme ve Sanayi 4.0 Komisyonu koordinasyonunda, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda, gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm ve Küresel Girişimcilik Panelinde İzmir ve Türkiye’nin gelecek vizyonu masaya yatırıldı.
TÜGİAD Ege İzmir 2030 kapsamında gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm ve Küresel Girişimcilik Panelinde küresel gelişmeler ve Türkiye’nin geleceğe nasıl hazırlanacağı ele alındı.
Panelin açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, Türkiye’nin sadece yeni teknolojileri uygulayan olmakla kalmayıp, yeni teknolojilerin gelişmesinde rol alması gerektiğini vurguladı. Zamanını ve sermayesinin büyük bir bölümünü yeni teknolojilerin uygulanmasına ayırdığını ve inovasyonu hayatın her alanına yerleştirmeye gayret ettiğini açıklayan Yücelen sözlerine şöyle devam etti:
“Dünya çok farklı konuları tartışıyor. Yapay zeka, endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi… Biz de TÜGİAD olarak GirişimTürk’ü kurduk ve çok başarılı olduk; 65 üyemizin ortak olduğu ikinci girişimcilik şirketi olan GirişimTürk 2’yi kurma arifesindeyiz. GirişimTürk 2 ile ülkemizdeki ve dünyadaki Türk girişimcilerinin küresel pazarda mücadele edebilecek projelerine yatırım yapıyoruz. Bunu yaparken, yatırımcı değil yönetici ortak olarak da projelerin içinde rol almaya gayret gösteriyoruz. 2017 yılında 7 ülkeye giderek teknoloji transferi ve knowhow konusunda çalışma yaptık. Sosyal medya platformunun sürekli takipçilerinin kanallar kurup kendilerini ifade edebildikleri bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye olarak biz bugün seçimi konuşuyor olabiliriz ama başta eğitim olmak üzere hayatın her alanını dönüştürerek çağı yakalamamız gerekiyor. Teknolojileri üretmemiz şart. Elin teknolojisi ile sanayi 4.0 bize fayda getirmez. TÜGİAD olarak hedefimiz küresel ölçekte yeni teknolojiler geliştirmek yan da geliştiren Türk gençlerine destek olmaktır.”
İZMİR, TÜRKİYE'NİN KALİFORNİYASI OLABİLİR
TÜGİAD Ege Şube Başkanı Can Yavaş teknolojiye ve bilişime yatırım yapan firmaların kazandığını belirterek, akıllı telefonları ve yazılımlarını üreten, bunu yapacak insanları yetiştirenlerin geleceği yakalayabileceğini söyledi. ABD’de Kaliforniya kentinin bilişime yaptığı yatırımla bugün dünyada söz sahibi haline geldiğine işaret eden Yavaş, “İzmir de, iklimi, konumu ve eğitimli iş gücü ile Türkiye’nin Kaliforniya’sı olabilir. Ama bunun için bir strateji belirlenip, o doğrultuda çalışmalar yapılması gerekiyor. İzmir’in vizyonu buna yakışacaktır.” diye konuştu.
TÜGİAD Dijitalleşme komisyonu Başkanı Murat Günenç ise, dijital dönüşümün ekonomilerin ve şirketlerin dışa bağımlılığını engellemek için bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Bunun için eğitimin çok önemli olduğuna işaret eden Günenç, teknolojinin geldiği noktada İzmir’de oturan bir kişinin sınırları aşacak küresel işletmeleri rahatlıkla kurabileceğini söyledi. İzmir’in bu alanda çok öne geçebileceğinin altını çizen Günenç, bu ateşin yakılması için bir kıvılcıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.
TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da mevcut mesleklerin yüzde 47’sinin kısa süre içinde tarih olacağını belirterek, kısır tartışmalardan uzaklaşarak, zihniyet transformasyonunu gerçekleştirerek değişime ve dönüşüme odaklanmak gerektiğini anlattı.
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